Neto de Moura não vai pagar custas nos processos contra os críticos

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 13:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Magistrados estão isentos de taxas em ações relativas ao exercício de funções. Humoristas respondem com mais críticas e até um jogo.

Se a ideia dos processos era silenciar os críticos, não funcionou. A resposta dos humoristas visados pelo juiz desembargador Neto de Moura foi violenta e carregada de sarcasmo. Ricardo Araújo Pereira criou até um jogo de computador, num site na Internet (www.salvaoneto.pt). Ao JN, o advogado do magistrado responde que as reações "são uma manifestação de quem as faz" e só reforçam o que já tinha dito: "esta é uma clara violação de um direito". E é por isso que o assunto vai ser resolvido nos tribunais.