Neto de Moura recorre e diz que não pode ser sancionado sozinho

O juiz Neto de Moura recorreu da advertência que recebeu pelos textos das duas decisões sobre violência doméstica.

Segundo avança a TSF, a advertência de que foi alvo "não teve em conta o contexto dos dois acórdãos" relacionados com violência doméstica.

Além disso, o juiz do Tribunal da Relação do Porto alega que a sanção viola o princípio de igualdade por não ter referências aos dois outros juízes que assinaram as mesmas sentenças.

Os casos da polémica

A primeira está relacionada com um acórdão da Relação do Porto, datado de 11 de outubro passado, no qual o juiz relator Neto de Moura faz censura moral a uma mulher de Felgueiras vítima de violência doméstica, minimizando este crime pelo facto de esta ter cometido adultério.

"O adultério da mulher é um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem. Sociedades existem em que a mulher adúltera é alvo de lapidação até à morte. Na Bíblia, podemos ler que a mulher adúltera deve ser punida com a morte", alegou o magistrado.

Já no final de fevereiro, foi noticiado o caso em que o juiz do Tribunal da Relação do Porto tinha aceitado parcialmente o recurso de um condenado por violência doméstica e retirou-lhe a pulseira erletónica. Agressor tinha rebentado o tímpano da ex-mulher com socos.

Advogado justifica referência à Bíblia

Á TSF, o advogado de Neto de Moura disse que o juiz "não justificou a sentença com a Bíblia fazendo apenas uma referência histórica dizendo que a sociedade portuguesa tratou os assuntos de violência doméstica ao longo da história de uma determinada forma mas hoje trata-a de outra".

Sobre o adúltério, Ricardo Serrano Vieira usa um argumento semelhante. "Não é uma referência à pessoa da ofendida mas apenas que o tribunal tem de ter em conta para avaliação da prova para perceber se o depoimento da mesma é credível com base num elemento que o tribunal considerou como provado, a questão da infidelidade", diz.