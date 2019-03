Neto esfaqueia a avó em Ponte de Lima

Andreia Fernandes Hoje às 11:22 Facebook

Uma mulher de 75 nos, foi esfaqueada pelo neto, ao início da madrugada deste domingo, na freguesia de Estorãos em Ponte de Lima.

O alerta chegou aos bombeiros voluntários de Ponte de Lima às 0.19horas, que transportaram a idosa com ferimentos ligeiros para o Hospital de Ponte de Lima.

Segundo a GNR, o jovem, com cerca de 20 anos e alegadamente com doença do foro psicológico, fugiu do local.

Procurado pelas autoridades, foi entretanto localizado e vai ser transportado para a psiquiatria do Hospital de Braga.