Neto proibido de contactar a avó de 84 anos depois de a agredir

O tribunal de Valença decretou no sábado o afastamento e proibição de contacto de um indivíduo de 25 anos com a avó de 84 anos, a quem este agrediu, no sábado anterior, na sua residência em Melgaço.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o jovem foi também encaminhado para desintoxicação alcoólica por ordem do tribunal.

O caso aconteceu em São Paio, Melgaço, na noite de sexta-feira, tendo aquela força de segurança sido alertada para a situação de violência doméstica cerca das 21.30 horas.

"A GNR deslocou-se a uma situação de violência doméstica (VD) em que vitima avó de 84 anos era agredida pelo neto de 25 anos. O indivíduo recebeu a GNR com agressões. Depois de detido aguardou na cela do Posto de Melgaço até ser presente ao tribunal ontem", informou a fonte, referindo: "Os militares da patrulha e o detido receberam tratamento hospital mas sem gravidade".