Nota da Direção: Esclarecimento sobre o comunicado do Benfica

06 Junho 2018 às 17:56 Facebook

Twitter

1. O Jornal de Notícias não se revê nas acusações proferidas nesta quarta-feira pelo Sport Lisboa e Benfica, que classificou a notícia que fez a manchete do jornal ("PJ faz buscas no Benfica por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento") como uma "calúnia grave".

2 .Ao contrário do que sugere o clube, que afirma que "tal informação é falsa e carece de qualquer fundamento", todos os factos relatados são verdadeiros e foram confirmados ao JN, na terça-feira, antes da publicação da notícia na edição impressa, pela Procuradoria-Geral da República. E na manhã desta quarta-feira, apenas uns minutos depois da tomada de posição pública do clube encarnado, a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa veio reconfirmar, em comunicado público e com novos detalhes, toda a informação veiculada pelo Jornal de Notícias. Sendo a fonte aquela que é, não temos por que duvidar da veracidade dos factos narrados.

3. À notícia publicada, o Sport Lisboa e Benfica respondeu com um comunicado em que, entre outras considerações, insinua que "mais uma vez funcionou uma ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA" (em letras capitais). Sobre o referido, cumpre-nos apenas assegurar que o Jornal de Notícias, instituição com 130 anos de história, está acima de quaisquer questões clubísticas, políticas, económicas ou judiciais. E não violamos a lei ou o segredo de justiça. Procuramos a verdade, contactamos fontes, relatamos os factos e confrontamos os visados. Fazemos, e continuaremos a fazer, jornalismo sério, rigoroso e independente. Doa a quem doer.

A Direção