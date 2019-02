Nova busca apanha mais 18 telemóveis na cadeia de Paços de Ferreira

TRA Hoje às 10:47, atualizado às 10:50 Facebook

Uma busca realizada esta madrugada no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira resultou na apreensão de 18 telemóveis, seringas, drogas e equipamentos eletrónicos.

Segundo um comunicado da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSI), segunda-feira, logo após o encerramento geral, iniciou-se uma busca seletiva a diversos espaços celulares do EP de Paços de Ferreira.

A busca terminou esta madrugada de quarta-feira, pelas 4.00 horas, tendo resultado na apreensão de "18 telemóveis, seis seringas, dois gramas de uma substancia que se presume ser estupefaciente, um recipiente com fruta fermentada, uma arma branca de fabrico artesanal e alguns produtos alimentares cuja posse não é permitida nas celas, bem como de alguns equipamentos elétricos autorizados (como televisões e play station) mas que apresentavam quebra dos selos de segurança".

A ação inspetiva foi coordenada pela Direção de Serviços de Segurança da DGRSI e inserida no trabalho de prevenção e combate à entrada e circulação de produtos e bens ilícitos em contexto prisional. Estiveram envolvidos cerca de cinquenta elementos do corpo da guarda prisional do EP de Paços de Ferreira, dos dois esquadrões do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional e diversos binómios dos dois grupos cinotécnicos.

"A busca decorreu sem que se tivesse verificado qualquer tipo de incidentes e os reclusos em cuja posse foram apanhados os objetos e bens ilícitos serão objeto do procedimento", acrescenta a DGRSI.

Há pouco mais de uma semana, uma busca levou à apreensão de 79 telemóveis, droga e um passaporte.