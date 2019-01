Nova lei vai permitir a juízes afastar perseguidores de vítimas

Hoje às 20:36 Facebook

O Parlamento prepara-se para alterar a lei por causa do crime de perseguição ("stalking"), a fim de permitir que os suspeitos sejam impedidos, por decisão judicial, de contactarem ou se aproximarem das vítimas antes de serem condenados.

O primeiro projeto de lei é do PCP e dá entrada amanhã na Assembleia da República. O PS e o BE também já estão a preparar idêntica iniciativa, o que garante a aprovação da mudança.

Atualmente, a lei só permite a proibição e imposição de condutas aos perseguidores após a condenação em julgamento transitar em julgado, a título de sanção acessória. Até à decisão definitiva, que pode demorar anos, as vítimas ficam completamente desprotegidas, pois nada impede que os arguidos por perseguição as voltem a contactar. E, mesmo que os procuradores do Ministério Público promovam a medida de coação de afastamento dos suspeitos, os juízes não a podem aplicar.