Nove atacantes de Alcochete prestam declarações ao juiz de instrução

Nove arguidos no caso da invasão à Academia do Sporting, em Alcochete, já fizeram saber que vão prestar declarações ao juiz de instrução, no Tribunal do Barreiro.

Os restantes do grupo de 23 que se encontram no tribunal vão remeter-se ao silêncio, soube o JN. Até às 16 horas, apenas dois dos arguidos já tinham prestado declarações. O primeiro a ser ouvido afirma ter tido uma participação secundária nos crimes.

Só depois de ouvidos todos os arguidos, é que o Ministério Público vai fazer a proposta de medidas de coação e imputação de crimes, que depois depois serão avaliadas pelo juiz.

De acordo com mandatários dos arguidos ouvidos pelo JN, será pouco provável que as medidas de coação sejam conhecidas esta quinta-feira. Será também provável que alguns crimes caiam, como o de incêndio florestal.