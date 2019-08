Hoje às 11:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Nove pessoas foram detidas, esta terça-feira de manhã, durante uma megaoperação da PSP de combate ao tráfico de droga, com mais de 150 agentes em quatro bairros do Porto.

"Foi apreendida uma quantidade muito substancial de estupefaciente, nomeadamente heroína, cocaína, liamba e haxixe", disse o Intendente Rui Mendes, em conferência de imprensa na sede do comando da PSP, esta terça-feira de manhã, numa altura em que ainda estava a ser analisada e contabilizada a droga apreendida.

Durante a operação, suportada em 26 buscas domiciliárias, a PSP apreendeu, ainda, 10 mil euros em dinheiro, uma arma de fogo, quatro armas "airsoft" e várias armas brancas.

A operação, que foi o culminar de vários meses de investigação, desenrolou-se desde as 7 horas da manhã desta terça-feira em quatro bairros do Porto: Pasteleira, Pasteleira Nova, Pinheiro Torres e Aldoar. "Os focos de tráfico mais importantes de que tínhamos conhecimento", explicou o Intendente Rui Mendes, chefe da Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto.