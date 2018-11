Nove suspeitos por furto de veículos em prisão preventiva

Hoje às 12:01 Facebook

Nove dos 14 detidos suspeitos de pertencerem a um grupo que se dedicava ao furto de veículos por encomenda na região de Lisboa ficaram em prisão preventiva.

Em comunicado, a GNR informou que, depois de terem sido presentes ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste - Sintra, cinco dos suspeitos ficaram com apresentações bissemanais em posto policial.

Além das medidas de coação, todos os detidos ficaram com a proibição de contacto entre si, segundo a GNR.

Na terça-feira, a GNR anunciou a detenção de 14 homens, entre os 19 e 45 anos, um dia depois da operação policial "Sintra Transformers", que decorreu nas localidades de Lisboa, Sintra, Amadora, Odivelas e Alverca, com a realização de 40 buscas, das quais 14 domiciliárias, cinco não domiciliárias (oficinas e sucateiras) e 21 a veículos.

A ação dos suspeitos abrangia a área da Grande Lisboa e 13 suspeitos foram detidos pelos crimes de furtos qualificados (um em flagrante delito) e um por posse de estupefaciente.

A operação foi o culminar de uma investigação de sete meses com a 4.ª secção do Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Tribunal da Comarca de Lisboa Oeste, em Sintra, que "visava a prática do crime de associação criminosa, furto qualificado, recetação, viciação de veículos e falsificação de documentos", explicou a GNR.