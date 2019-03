Novo curso da GNR com vigilância mais apertada

Ana Luísa Delgado Hoje às 09:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Câmaras em toda a Escola de Formação de Portalegre. Alguns dos instrutores mantêm-se. Casernas sem obras de fundo.

Quatrocentos recrutas vão iniciar, esta segunda-feira, o 41.º Curso de Formação de Guardas no Centro de Formação de Portalegre (CFP), da GNR, com vigilância reforçada depois dos incidentes que marcaram a última incorporação, na qual dez formandos tiveram de receber tratamento hospitalar a agressões e mais 250 por sintomas de gastroenterite. Não houve obras de fundo e alguns instrutores do curso anterior continuam ao serviço.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, estará presente no dia inaugural, numa altura em que não são ainda conhecidos quer o resultado do inquérito que o próprio mandou instaurar quer o resultado do processo-crime.