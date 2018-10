Novo diretor da Polícia Judiciária Militar toma posse na terça-feira

Hoje às 19:13 Facebook

O próximo diretor-geral da Polícia Judiciária Militar (PJM), capitão-de-mar-e-guerra Paulo Isabel, vai tomar posse do cargo na terça-feira de manhã, às 10 horas, no Ministério da Defesa.

A substituição de Luís Vieira, que cessa funções, foi decidida pelo ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, após consultar o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), almirante Silva Ribeiro, que ouviu os restantes chefes militares.

Em comunicado, o Ministério da Defesa anunciou que Azeredo Lopes solicitou ao almirante Silva Ribeiro que, "depois de ouvidos os chefes de Estado-Maior dos Ramos, apresentasse uma proposta que restabelecesse o normal funcionamento da Polícia Judiciária Militar".

Segundo uma nota do gabinete do ministro, a cerimónia da posse está marcada para as 10 hiras no edifício do ministério da Defesa Nacional, Lisboa.