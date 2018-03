Novo sistema do Ministério Público não é à prova de toupeiras

Nelson Morais Hoje às 00:41 Facebook

A Procuradoria-Geral da República contratou uma empresa, por quase 600 mil euros, para desenvolver uma plataforma informática própria para o Ministério Público, que deverá substituir o Citius no final de 2020.

A nova plataforma deverá responder a necessidades específicas dos procuradores na tramitação dos processos criminais e na sua coordenação com as polícias, mas não deverá evitar, por si só, acessos indevidos a processos como aqueles que são investigados no caso e-toupeira.

