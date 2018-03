Novo susto na Baixa do Porto. Mala perdida cortou trânsito

Nuno Miguel Maia Hoje às 22:55 Facebook

Twitter

Uma mala esquecida em frente ao Banco de Portugal provocou susto e levou, este sábado, ao corte de trânsito durante cerca de uma hora na Praça da Liberdade, no Porto.

O alerta foi dado por agentes que se encontravam à porta da delegação do Banco de Portugal, no Porto. A mala "suspeita" foi deixada nas imediações do local onde, na passada quarta-feira, foi abandonada uma viatura avariada e fez levantar a suspeita de conter explosivos, obrigando à mobilização de meios policiais, incluindo cães especializados na deteção daqueles engenhos.

Por ter sido instalada a suspeita de que poderia tratar-se de um engenho explosivo, a PSP proibiu a circulação de veículos entre as 19.34 horas e as 20.30 horas, entre a Rua de Ceuta e a zona do termo da Praça, tendo sido acionados os meios policiais relacionados com a deteção de minas e explosivos.

Porém, quando os agentes especializados chegaram ao local, apareceu a proprietária da bagagem. Tratava-se de uma mulher que, ao entrar para uma viatura particular na Praça da Liberdade, se esquecera da mala no passeio. Ao dar conta da falha, voltou atrás para recuperar o objeto.

Tal como noticiou o JN, veio a descobrir-se mais tarde que o dono do carro, de nacionalidade romena, abandonara a viatura avariada e foi ao restaurante McDonald's, na mesma Praça da Liberdade.

De acordo com a PSP do Porto, a normalidade foi retomada pelas 20.30 horas.