"Novos" e-mails do "Mercado do Benfica" carregados há dez dias

O Blog "Mercado do Benfica" tem disponível um link para descarregar e-mails de Miguel Moreira, diretor financeiro do clube encarnado, mas os ficheiros foram alojados num servidor de partilha de dados, no dia 8 de janeiro, ou seja, antes da detenção de Rui Pinto.

Os e-mails disponíveis no "Mercado do Benfica" foram alojados em plataforma de partilha. Os blogs utilizados para a sua divulgação tem a possibilidade de programar a publicação de conteúdos para qualquer data.

Nada garante que tenham sido libertados hoje, havendo a forte probabilidade da publicação ter sido programada aquando do carregamento dos ficheiros, há dez dias.