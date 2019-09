O mistério do desaparecimento de João Marinho

Rogério Matos Hoje às 09:15 Facebook

"Li uma notícia sobre um corpo de um homem encontrado em Coimbra e questionei-me: será o meu pai?". Sara Marinho, filha do homem cujo desaparecimento em Azeitão ganhou a atenção do país, demonstra estupefação por, três meses após o desaparecimento, não haver pistas que a possam levar a João Marinho. Ainda assim, deposita esperança nas autoridades.

Na manhã do dia 9 de junho, João Marinho, então com 73 anos, saiu de casa em Azeitão para uma caminhada antes do almoço. O almadense reformado, que passava os fins de semana com mulher e filha em Azeitão, ia encontrar-se com o primo. Cerca do meio-dia, Sara deu pela sua falta. Falou com Maria João Simões, mulher do primo, que lhe disse que os dois não se tinham encontrado. Foi Maria João quem viu João pela última vez, quando lhe indicou o caminho que o primo António tinha tomado.

Desde então, Sara procura o pai. "Nesse domingo, nunca me passou pela cabeça que ia estar nesta situação, com a minha mãe, sem pistas sobre o paradeiro do pai. É angustiante", frisa.

