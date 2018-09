O que diz o Benfica e o que diz a Procuradoria sobre as buscas

06 Junho 2018 às 18:28 Facebook

Twitter

Em dois comunicados tornados públicos nesta quarta-feira, o Sport Lisboa e Benfica e a Procuradoria-Geral da República veicularam versões diferentes sobre a notícia publicada na edição impressa do JN, e que fez a manchete do jornal ("PJ faz buscas no Benfica por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento"). O Benfica negou a veracidade da notícia, a Procuradoria confirmou-a, também em comunicado, apenas uns minutos depois.

Leia aqui o que disse o Sport Lisboa e Benfica e a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.

Excertos do comunicado do Benfica:

"1. O Sport Lisboa e Benfica repudia com toda a veemência a notícia de hoje do Jornal de Notícias que afirma que o SLB foi investigado "por suspeita de fraude fiscal e branqueamento". Tal informação é falsa e carece de qualquer fundamento.

2. O Sport Lisboa e Benfica confirma que, no âmbito de uma investigação que envolve empresas terceiras, foi solicitada e recolhida informação junto dos serviços do Clube pelo facto de serem entidades que nos prestam serviços.

3. O Sport Lisboa e Benfica não pode deixar de realçar que mais uma vez funcionou uma ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, mais uma vez fomos levianamente difamados e mais uma vez assistimos a uma violação grosseira do segredo de justiça, desvirtuando factos e procurando centrar no SLB a investigação"

Excertos do comunicado da Procuradoria

"No âmbito de um inquérito, em que se investigam os crimes de branqueamento e fraude fiscal, foram emitidos 3 mandados de busca domiciliária e 5 não domiciliárias, de entre estes, dois às sociedades Sport Lisboa e Benfica SAD e Benfica Estádio Construção Gestão Estádios, SA.



Indicia-se suficientemente nos autos que estas sociedades, a coberto de uma suposta prestação de serviços de consultoria informática, realizaram várias transferências bancárias para uma conta titulada por uma outra sociedade, num valor total de 1.896.660,00€, montantes esses que acabavam depois por ser levantados em numerário. Esta última sociedade terá sido utilizada com o único propósito de retirar dinheiro das contas do Benfica. (...) Foram constituídas arguidas 3 pessoas singulares e 3 pessoas colectivas"