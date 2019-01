Obrigado a pagar 250 euros por andar de trotinete alcoolizado

Inês Banha Hoje às 16:57 Facebook

Um jovem de 18 anos terá de pagar 250 euros depois de ter sido apanhado pela PSP a conduzir uma trotinete alcoolizado, em Lisboa.

Após ter sido intercetado pelas 08.15 horas de domingo na Rua da Cintura do Porto de Lisboa, o condutor foi "submetido a teste qualitativo de despistagem de álcool", tendo acusado uma taxa de alcoolemia no sangue 1,08 g/L, adianta, em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

Na nota, aquele órgão garante que "continuará a promover ações de fiscalização para este tipo de comportamentos de risco" e lembra que, "no âmbito do artigo 112.º do Código da Estrada", as trotinetes a motor "são equiparadas a velocípedes".

Embora, em termos legais, a coima para os condutores que acusam mais de 0,8 g/L de álcool varie entre os 500 e os 2500 euros, foi aplicado metade do valor mínimo (250 euros) por, tal como é estabelecido no Código da Estrada, se tratar do condutor de um velocípede.

Na primeira quinzena de dezembro, tinham já sido aplicadas no âmbito de uma ação de fiscalização do Cometlis direcionada a velocípedes e trotinetes a motor 69 contraordenações "por não utilização de capacete devidamente ajustado e apertado", cinco "por utilização de auriculares" e uma "por manuseamento de forma continuada do telemóvel", informou então a PSP.