Octogenário detido por violência doméstica em Monção tinha 22 armas em casa

Um homem com 80 anos, detido pela GNR por violência doméstica, esta quarta-feira, em Monção, tinha em casa 22 armas de fogo e perto de seis mil munições.

Segundo informação do Comando Territorial de Viana do Castelo, o octogenário estava a ser investigado desde outubro de 2017, por alegadamente "exercer violência física e psicológica contra a sua esposa". E na terça-feira, durante uma busca ao seu domicílio por elemento do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, foram apreendidas "22 armas de fogo, 5827 munições de diversos calibres, 600 fulminantes e quatro embalagens metálicas de chumbos".

Quanto ao suspeito, "foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência".