Oeiras e Amadora: Viagens à Ásia na mira da PJ

Inês Banha Hoje às 13:24 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar os moldes de viagens de trabalho ao estrangeiro, nomeadamente à Austrália e ao Japão, a contratação de serviços e fornecedores e a alegada alteração de despachos após a sua aprovação nos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento (SIMAS) de Oeiras e Amadora.

Os atos terão sido praticados pelo menos a partir do início de 2017, ainda no anterior mandato. Em causa estão suspeitas de corrupção, para além de mais ilícitos.

Entre as questões que suscitaram dúvidas à PJ, estarão a composição das comitivas que se deslocaram a congressos e outras iniciativas noutros continentes, a alegada exigência de escalas em países do Médio Oriente e a adjudicação de serviços por preços superiores aos do mercado ou privilegiando determinadas empresas.