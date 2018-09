Ofendido quer intervir no e-Toupeira para levar Vieira a tribunal

Alexandre Panda e Nelson Morais Hoje às 00:38 Facebook

Twitter

Várias pessoas espiadas pelas toupeiras do Benfica deverão constituir-se assistentes do processo e-Toupeira. E uma delas, pelo menos, promete requerer a instrução do processo e, aí, pedir que o líder benfiquista, Luís Filipe Vieira, também seja levado a julgamento, com os quatro arguidos acusados, terça-feira, pelo Ministério Público (MP).

"Se a acusação diz que ele [Vieira] estava a par das ofertas aos funcionários dos tribunais, é claro que foi visado nessa investigação. Vou pedir que seja arguido. A SAD já é arguida e o seu presidente tem de sê-lo", declarou ao JN o diretor desportivo do São Pedro da Cova, Vítor Silva, conhecido por Vítor "Catão".



Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui