Oito agentes da PSP condenados pelas agressões na Cova da Moura

Inês Banha Hoje às 15:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tribunal de Sintra condenou, esta segunda-feira, a penas até cinco anos de prisão, oito dos 17 agentes da PSP acusados de, em 2015, agredirem e ofenderem seis jovens do bairro da Cova da Moura, na esquadra de Alfragide, na Amadora.

Só um irá cumprir pena efetiva, por já ter antecedentes criminais no exercício das suas funções. Foram todos absolvidos dos crimes de tortura e racismo.

O caso remonta a 5 de fevereiro de 2015, quando, segundo a acusação do Ministério Público (MP), os 17 agentes da PSP espancaram e ofenderam com insultos racistas e xenófobos, no interior da esquadra de Alfragide (Amadora), seis jovens da Cova da Moura. Os factos, que terão acontecido após uma detenção alegadamente ilegal naquele bairro, terão sido depois "branqueados" nos autos de notícia dos acontecimentos. Em 2015, a PSP difundira que a esquadra tinha sido alvo de uma tentativa de invasão por cerca de uma dezena de amigos do jovem detido - uma versão reiterada, durante o julgamento, por pelo menos uma parte dos arguidos.

Nas alegações finais, o procurador do MP deixara cair as acusações de racismo e tortura, por considerar que os agentes da PSP não agiram com "ódio racial", mas defendera a sua condenação pelos crimes de sequestro, falsificação de documento e ofensas à integridade física. Já a defesa pedira a sua absolvição "O que se passou na realidade não tem rigorosamente nada a ver com o que consta da acusação. Há um completo desfasamento da realidade dos factos com esta acusação", argumentara então a advogada de 16 dos 17 arguidos.