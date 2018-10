Oito anos de prisão para homem que abusou de filha adotiva

Salomão Rodrigues Hoje às 15:38 Facebook

O Tribunal da Feira condenou, esta quinta-feira, a oito anos de prisão o homem de 42 anos, residente em Oliveira de Azeméis, acusado de abusar da filha adotiva de 15 anos.

Para além dos oito anos de prisão, o homem terá que pagar uma indemnização à vítima de 25 mil euros e foi sentenciado, ainda, a uma multa de 450 euros.

Como pena acessória, não poderá exercer nos próximos 15 anos qualquer profissão onde seja possível o contacto com crianças.

O Tribunal da Feira deu como provados oito crimes de abuso sexual de menor dependente e um crime de detenção de arma proibida.

Na decisão da pena, foi considerado a gravidade dos crimes, o forte sentimento de repúdio, a insegurança na comunidade, intensidade do dolo e a gravidade das consequências físicas e psicológicas infringidas à vítima.

Durante a sessão de audiência, o arguido confessou os factos de que estava acusado.

De acordo com a acusação, os abusos tiveram lugar entre fevereiro e abril de 2018, em casa do casal, no concelho de Oliveira de Azeméis, depois de o arguido ir buscar a rapariga à escola.

O Ministério Público referiu que, já em casa, o arguido colocava a chave na fechadura de modo a que a mulher não conseguisse entrar no interior da residência.

Para convencer a rapariga a participar nos atos sexuais, o arguido dava-lhe presentes, como sapatilhas e peças de vestuário.

Se esta não concordasse, ameaçava-a que lhe tirava o telemóvel e outras coisas de que ela gostava. Factos dados como provados pelo Tribunal. Acabaria por ser detido a 23 de maio de 2018, encontrando-se desde então em prisão preventiva.

A defesa anunciou que vai recorrer da sentença agora conhecida.