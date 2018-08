Oito dos invasores de Alcochete já foram ouvidos

Rogério Matos 18 Maio 2018 às 17:51 Facebook

Oito dos invasores da academia do Sporting, em Alcochete, já foram ouvidos no Tribunal do Barreiro, mas ainda falta interrogar um dos elementos que revelou querer falar perante o juiz de instrução. Os trabalhos foram dados por terminados esta sexta-feira e serão retomados sábado de manhã.

Os trabalhos da diligência de primeiro interrogatório aos 23 arguidos detidos continuam sábado às 9.30 horas. Será ouvido o arguido que falta do grupo dos nove que se disponibilizaram para falar, bem como outros arguidos que possam querer também prestar declarações.

Só no domingo, a partir das 14 horas, é que a coordenadora do Ministério Público do Barreiro fará a promoção dos medidas de coação junto do juiz.