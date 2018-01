Oito mulheres acusam médico de assédio sexual

Ana Trocado Marques Hoje às 00:53, atualizado às 01:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Denúncias feitas em maio de 2016. Vítimas estiveram ano e meio a ser chefiadas pelo agressor.

"Praticou, de forma continuada, assédio sexual" e "violou o dever geral de correção". As conclusões do processo disciplinar são claras: o coordenador da Unidade de Saúde Pública (USP) do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Rui Jorge Costa, é considerado "culpado". Já depois das denúncias, esteve ano e meio a chefiar as vítimas e ainda não foi suspenso de funções. A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte não participou o crime ao Ministério Público (ver caixa).

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui