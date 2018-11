Oliveira e Costa e Arlindo de Carvalho condenados a penas de prisão

Hoje às 11:56 Facebook

Oliveira e Costa, ex-presidente do BPN, foi esta segunda-feira condenado a 12 anos de prisão e o antigo ministro da Saúde Arlindo de Carvalho foi condenado a seis anos de prisão.

O ex-presidente do BPN foi condenado por dois crimes de burla e o antigo ministro da Saúde foi condenado por um crime de burla qualificada e um de fraude fiscal.

Dos oito arguidos singulares do processo, sete foram condenados a penas de prisão por burla e fraude fiscal.

Nas alegações finais, em outubro de 2017, o Ministério Público (MP) pediu a condenação a prisão efetiva para o antigo ministro da Saúde Arlindo Carvalho, bem como para Oliveira Costa e restantes arguidos, deixando ao critério do coletivo de juízes a medida da pena a aplicar.

Na altura, o procurador João Paulo Rodrigues deu como provados todos os factos que constam do despacho de pronúncia e entendeu ainda não estar prescrito o crime de fraude fiscal qualificada que envolve Arlindo Carvalho, o sócio deste na imobiliária Amplimóveis, José Neto, e outros arguidos.

O MP considera que, a partir do ano 2000, Oliveira e Costa, Francisco Sanches (ex-administrador do BPN) e Luís Caprichoso decidiram alargar os negócios do grupo BPN a setores não financeiros, designadamente imobiliário, turismo e novas tecnologias, como forma de escapar à supervisão do Banco de Portugal.