Olivier Parente acusado de comprar Porsches com dinheiro de burlas

Olivier Parente, o ex-marido da relações públicas Cláudia Jacques, foi acusado pelo Ministério Público (MP) de três crimes de burla qualificada e um de branqueamento de capitais. Terá desviado 538 mil euros pagos por três cidadãos franceses, em negócios imobiliários, e parte serviu para comprar dois carros da marca Porsche e um Mercedes.

Olivier, que tem dupla nacionalidade, montou vários negócios de mediação para vender propriedades a reformados franceses interessados em mudar-se para Portugal, obtendo benefícios fiscais.

De acordo com a acusação do MP de Portimão, o arguido publicou anúncios na Imprensa francesa para angariar clientes. Em setembro de 2014, um reformado, de Bordéus, então com 84 anos, contactou-o para discutir a compra de um imóvel e assinou uma procuração que permitia ao empresário representá-lo e à sua mulher.

Em janeiro do ano seguinte, os reformados encontraram um T2 que lhes interessava, na Póvoa de Varzim. Olivier acompanhou-os à imobiliária, onde, segundo o MP, se apresentou como seu advogado. Com tudo acertado para a compra, o representante ficou incumbido de tratar das formalidades.

Prejuízo de 251 mil euros

Os franceses transferiram para Olivier 27 500 euros, para o sinal. Depois, enviaram mais duas remessas, de 160 mil e de 60 mil, que deveriam ter servido para finalizar a compra. Só que o empresário não compareceu nas duas escrituras agendadas. E, quanto às quantias que recebeu de França, Olivier apenas entregou cinco mil euros à imobiliária e outro tanto ao dono.

Estranhando a demora da escritura, os franceses questionaram Olivier, tendo este justificado que o dono do T2 já não queria vender. A imobiliária acabaria por informá-los de que o seu representante não estava registado na Ordem dos Advogados. Exigiram-lhe, então, a devolução de 251 500 euros, o que nunca aconteceu.

Com parte desse dinheiro Olivier comprou um Porsche Carrera no valor de 48 500 euros, depois de ter levantado no banco, nos dias seguintes à transferência de 160 mil euros, um total de 80 mil euros. Mais tarde, segundo o MP, comprou um Mercedes de 50 mil euros e outro Porsche, de 79 mil, com verbas desviadas destes e de outros reformados.

Através de outro anúncio, conheceu outro reformado, com 75 anos, interessado numa habitação em Albufeira, no valor de 435 mil euros. Em duas tranches, Olivier recebeu 86 400 euros, que seriam para o sinal, embora o vendedor exigisse só 5% do valor da casa. O francês foi alertado pela imobiliária e exigiu a Olivier a devolução. Este, ao saber que existia uma queixa, entregou-lhe 80 mil euros.

A terceira vítima que, no ano passado, em entrevista ao JN, contou o seu caso, conheceu o empresário no Salão do Turismo português em Paris, onde Olivier tinha um stand e apresentou-se como advogado e notário. A este reformado, o ex de Cláudia Jacques terá sacado, com o mesmo esquema, 199 mil euros.

"Sou uma pessoa séria, não sou nenhum burlão"

"Estou ansioso que haja julgamento para demonstrar que sou uma pessoa séria e que não sou nenhum burlão. O Ministério Público delira". Foi desta forma que Olivier Parente reagiu, ontem à tarde, à acusação. Ainda estava casado com a relações públicas Cláudia Jacques quando foi detido, em junho de 2016, pela segunda vez, num hotel de Elvas. Um ano antes, a PJ do Porto prendeu-o com base num mandado europeu, por causa da queixa dos reformados de Bordéus. Foi sempre libertado.

Nega burlas

Sempre que foi incomodado pela justiça, quer pessoalmente, quer através do seu advogado, Olivier Parente sempre negou qualquer ilegalidade. Explicou que se tratou de negócios e garantiu estar disposto a esclarecer tudo com os queixosos.

Várias identidades

O arguido identifica-se atualmente como "Olivier da Silva" mas, no âmbito de outros processos, também por suspeitas do mesmo tipo de crime, várias outras identidades têm sido conhecidas. A saber: "Olivier Parente", "Olivier Nascimento Parente", "Jonatham Nascimento Parente" ou ainda "Oliver Parente Figueiredo".