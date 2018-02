Advogado de Manuel Vicente pede responsabilização por mandado de detenção

Ontem às 16:11 Facebook

O advogado do ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente, um dos implicados na Operação Fizz, disse esperar que se apurem as responsabilidades decorrentes do mandado de detenção para notificação do seu cliente.

"Espero que se apurem as responsabilidades porque é a reputação das instituições que está em causa e espero que quem de direito averigue o que se passou e que o leve até as últimas consequências", disse Rui Patrício à entrada de mais uma audiência da Operação Fizz.

O advogado, que no domingo enviou um comunicado a dizer que o seu cliente não estava em Portugal, realçou que "é importante que certas coincidências não desviem as atenções", acrescentando que "foi um equívoco ou que alguém foi induzido em erro".

O tribunal emitiu, na sexta-feira, um mandado de detenção para notificar Manuel Vicente da acusação da Operação Fizz, após um requerimento do Ministério Público (MP). A decisão judicial foi tomada após o Ministério Público ter tomado conhecimento, através da PSP, da possibilidade de Manuel Vicente se ter deslocado a Portugal durante o fim de semana, segundo documentos que constam dos autos.

O mandado tinha a duração do fim de semana, tendo expirado esta segunda-feira o prazo de execução.

Até hoje, Manuel Vicente nunca foi notificado quer da constituição de arguido, quer da acusação, tendo as autoridades angolanas recusado cumprir a carta rogatória para o notificar, invocando que Manuel Vicente ainda goza de imunidade devido ao cargo que ocupou na vice-presidência de Angola.

A defesa de Manuel Vicente assegurou no domingo que "não tem qualquer verdade" a informação da PSP sobre uma possível viagem do ex-vice-presidente angolano a Portugal e estranhou que o Ministério Público tenha agido com base na mesma.

A Operação Fizz começou a ser julgada a 25 de janeiro passado, tendo o tribunal decidido, logo no primeiro dia, separar o processo que envolve Manuel Vicente, acusado de corrupção ativa e branqueamento de capitais, do outro caso que está julgado e que tem como principal arguido o ex-procurador Orlando Figueira, acusado de ter sido corrompido por Manuel Vicente, também antigo presidente da Sonangol, para que arquivasse inquéritos em que este era visado.

Após a separação da matéria criminal que envolve Manuel Vicente, à data dos factos presidente da Sonangol, a Operação Fizz tem como arguidos Orlando Figueira, o empresário Armindo Pires e o advogado Paulo Blanco.

O processo tem por base acusações a Manuel Vicente de ter corrompido o procurador Orlando Figueira com o pagamento de 760 mil euros para que arquivasse dois inquéritos, um deles o caso Portmill, relacionado com a aquisição de um imóvel de luxo no Estoril.

O ex-procurador do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) está pronunciado por corrupção passiva, branqueamento de capitais, violação de segredo de justiça e falsificação de documentos, o advogado Paulo Blanco por corrupção ativa em coautoria, branqueamento também em coautoria, violação de segredo de justiça e falsificação de documento em coautoria.