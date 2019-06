Operação Teia: Adiada leitura das medidas de coação

JN Hoje às 12:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A leitura das medidas de coação da "Operação Teia" foi adiada para as 17 horas, depois de ter estado marcada paras as 14 horas desta segunda-feira.

Em causa, vários requerimentos apresentados pelo advogado Nuno Brandão, que representa Joaquim Couto (até agora presidente da câmara de Santo Tirso) e Manuela Couto (mulher de Joaquim Couto e empresária na área da comunicação), salientando que ambos renunciaram a todos os cargos em empresas e na câmara de Santo Tirso. O advogado pretende que as medidas de coação sejam decididas tendo em conta estes factos.

A operação "Teia" centra-se nas autarquias de Santo Tirso e Barcelos bem como no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto e investiga suspeitas de corrupção, tráfico de influência e participação económica em negócio, traduzidas na "viciação fraudulenta de procedimentos concursais e de ajuste direto", segundo comunicado da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, o órgão de polícia criminal que apoia o Ministério Público neste caso.