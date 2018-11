Operária de corticeira denuncia novos castigos do patrão

Salomão Rodrigues Hoje às 09:25 Facebook

Funcionária de corticeira punida pela Autoridade para as Condições de Trabalho diz ao JN que continua a ser "castigada" pelos patrões.

"Está a fazer-se justiça e a provar-se que eu tinha razão nas minhas queixas", afirmou ao JN Cristina Tavares, funcionária da corticeira Fernando Couto - Cortiças, SA, de Paços de Brandão, Feira, um dia depois de a empresa ter sido multada pela Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) em 31 mil euros por assédio moral a esta trabalhadora.

"Eu falei a verdade, nunca menti e a ACT deu-me razão", sublinha. "Mas a multa ainda devia ser maior por causa do que eu passei e ainda continuo a passar", acrescenta ao JN.

Cristina Tavares reitera que "está a ser feita justiça" e as pessoas sabem agora que ela tem razão. "E as minhas colegas que vieram para o portão dizer que era mentira agora ficam mal", afirmou a mulher, numa referência ao apoio público de alguns trabalhadores à administração da empresa, negando a situação de assédio moral.

A trabalhadora, que foi readmitida na empresa no início do ano por ordem do Tribunal da Relação do Porto, depois de ter sido despedida, diz que passou os primeiros meses a fazer e a desfazer a mesma palete várias vezes ao dia, como "castigo".

Com o caso tornado público, afirma que esta tarefa foi alterada. Contudo, "os castigos continuam, mas de outra forma".

"Chego a estar nove horas a fazer limpezas que me provocam dores fortes nos braços por causa das tendinites que tenho, em resultado de doença profissional", refere. "Noutros dias estou a carregar paletes, a empilhar cortiça ou a varrer o estaleiro ou outros setores que já estão limpos", acrescenta.

Sozinha a limpar cortiça

Cristina Tavares adianta que, por vezes, fica sozinha "a limpar ou empilhar cortiça no estaleiro onde é fechado o portão para os outros funcionários não apanharem frio": "Isto não é humano, porque fico ali sozinha com frio como se fosse um cão".

De acordo com a sua versão, teve ainda de recorrer a uma casa de banho que lhe é destinada em exclusivo e na qual não terá condições de privacidade.

A empresa, que fez saber que vai recorrer da multa da ACT para o Tribunal do Trabalho, tem vindo a negar as acusações de que foi alvo. Afirma que as declarações "não correspondem à verdade" e "contêm factos deturpados que servem apenas o propósito de uma campanha difamatória para com a empresa e que põe em causa o bom nome a honorabilidade desta".