Orgia no museu militar leva soldado a tribunal

ÓSCAR QUEIRÓS Hoje às 16:59 Facebook

Acusado de insultar sargento que o apanhou com duas mulheres na caserna.

De guarda ao Museu Militar, o soldado esperou pelo encerramento ao público para convidar duas amigas para irem lá jantar. Vinho, cerveja e "charros", foi uma festa que terminou com todos na cama da caserna. Os folgazões deixaram-se dormir até tarde, o que impediu o magala de abrir o museu. Quando um sargento descobriu o que se passara, repreendeu-o em modos que o soldado não gostou, ao que este ameaçou o superior de o "matar à pancada". Esta quinta-feira, Vinícius começou a ser julgado, no Tribunal S. João Novo, acusado dos crimes de "incumprimento dos deveres de serviço" e "insubordinação por ameaças ou outras ofensas".

O caso remonta a 23 de fevereiro do ano passado. Vinícius, de 27 anos, soldado a prestar serviço na Unidade de Apoio do Comando de Pessoal (Gaia), foi destacado para guarda ao Museu Militar do Porto. Após o seu encerramento, às 17 horas, telefonou a uma amiga para ir lá jantar. Combinou com o soldado Ferreira e este prontificou-se a fazer "a janta", que incluiu "três garrafitas de vinho e 10 cervejas", mais uns "charros". Às 23 horas, a convidada chamou uma amiga. Os quatro terão ficado no bar da cantina até às quatro horas e depois foram dormir à caserna.

"Juntei quatro camas", disse Vinícius, para caberem lá todos. Presume-se que, mesmo deitados, a "festa" tenha continuado pela noite dentro. Vinícius não apareceu a abrir o portão do museu e, uma hora depois, justificava-se ao sargento dizendo que "tinha adormecido". Tudo teria ficado por aí, não fora o superior tê-lo visto passar, diversas vezes, "com um balde e esfregona", na direção da camarata. Seguiu-o e encontrou as duas mulheres a dormir. "Olha este... a dormir no meio de duas gajas", terá dito o sargento, ao que Vinícius, órfão de mãe, sentindo-se insultado, terá respondido que se voltasse a "insultar" a sua progenitora, o matava à pancada. Esta quinta-feira, confessou a "festa", mas negou ter ameaçado o superior. A sentença ficou marcada para o próximo dia 19.