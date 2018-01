Os principais arguidos da Operação Lex

Ontem às 21:20 Facebook

Saiba quem são as figuras-chave da Operação Lex.

O caso surgiu de certidão extraída da Operação Rota do Atlântico que tem José Veiga como arguido por suspeitas de corrupção no comércio internacional, fraude fiscal, branqueamento de capitais e tráfico de influências.

Rui Rangel, 62 anos, juiz-desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa, suspeito de crimes de tráfico de influência, corrupção, recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais e fraude fiscal.

Luís Filipe Vieira, 68 anos, presidente do Benfica, é suspeito de crime de tráfico de influências.

Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica, é suspeito de crime de tráfico de influências, por causa da ligação a Rui Rangel.

José Santos Martins, advogado e amigo de Rui Rangel, foi detido por suposta coautoria em crimes, sendo classificado como testa-de-ferro do magistrado, a par do seu filho.

Fátima Galante, ex-mulher de Rui Rangel, é desembargadora no Tribunal da Relação de Lisboa. Não foi detida por causa do seu estatuto de juíza e deverá ser ouvida no próximo dia 8, no Supremo.

Rita Figueira, mulher de Rangel. Está entre os cinco detidos na operação da PJ.

Jorge Barroso, advogado. É considerado intermediário na ligação com o juiz Rui Rangel. Está detido.

Octávio Correia, oficial de justiça do Tribunal da Relação de Lisboa. Considerado próximo de Rui Rangel, é um dos cinco detidos.

João Rodrigues, advogado e ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, foi o 12.º arguido constituído pela PJ.