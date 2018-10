Ourives reformado e mulher espancados em casa por ladrões

Zulay Costa Hoje às 13:25 Facebook

Twitter

Um casal de idosos foi surpreendido, domingo de madrugada, pouco antes das duas horas, em casa, numa aldeia do concelho de Vagos, por cinco ladrões que os agrediram para os roubar.

O homem, um ourives reformado, de 80 anos, debilitado por vários problemas de saúde, e a mulher, de 72 anos, surpreenderam os ladrões no pátio interior da casa. "Arrombaram a porta e entraram. Um dos vidros da porta acertou-me na cabeça e fez um corte. Levaram o meu marido de zorro até ao cofre e gritavam para que o abrisse ou desse o código", lembra a mulher, sob anonimato. Como o homem não o fazia, bateram-lhe, repetidamente, com "a cabeça contra o cofre e a parede", provocando-lhe ferimentos que necessitaram de tratamento hospitalar. De permeio, partiram cadeiras da sala.

Os ladrões, "um baixinho e quatro matulões, com a cara tapada e vestidos com roupas tipo camuflado da tropa", chegaram a ligar o carro do casal e preparavam-se para o levar quando, por algum motivo, se assustaram e fugiram, antes do idoso abrir o cofre. "Levaram o dinheiro que o meu marido tinha na carteira. Deixaram o motor do carro a trabalhar e as luzes ligadas. Até o pé-de-cabra e um pau deixaram lá dentro", conta a mulher que gritou por socorro e foi acudida por vizinhos. O JN apurou que os ladrões levaram cerca de 180 euros. O cofre ficou intacto.

Antes, os ladrões tinham estado numa casa vizinha, de onde furtaram um motosserra, uma máquina antiga de sulfatar em cobre e uma garrafa de gás, que depois abandonaram num campo. A GNR chegou rapidamente, pois estava na mesma aldeia, a recolher uma viatura furtada dias antes na Gafanha da Boa Hora. Suspeita-se que poderá ter sido o veículo utilizado pelos ladrões. O Núcleo de Investigação Criminal de Aveiro está a investigar.

19 assaltos no Centro

A PJ do Centro deteve, em setembro, seis homens que tinham feito, desde fevereiro, 19 assaltos violentos a idosos a viver em casas isoladas, em Coimbra, Figueira, Pombal, Marinha Grande e Leiria. Uma mulher morreu e um homem ficouem coma. Por decisão judicial, dois detidos ficaram em prisão preventiva e quatro foram libertados, mas fonte policial disse ontem ao JN que, "em princípio", não há ligação deste grupo ao assalto de Vagos.