Padre reconhece relação com rapaz e pede desculpa

O padre José Belmiro Lino Rodrigues, alvo de uma investigação por suposto abuso sexual de menor, levada a cabo pela Diocese de Bragança, admitiu perante o Tribunal Eclesiástico que manteve uma relação com o jovem que o denunciou e com o qual já se encontrou.

Houve, segundo apurou o JN, um pedido de desculpas mútuo, registado por escrito, que terá contemplado a não apresentação de uma queixa às autoridades policiais ou judiciais.

Tal como o JN noticiou, o pároco deverá agora passar por um tempo designado como "de conversão", afastado de funções e no estrangeiro.

A audição do padre Lino Rodrigues terá acontecido ainda antes da criação da Comissão Diocesana para a Proteção de Menores e de Pessoas Vulneráveis de Bragança, uma das principais determinações do Papa Francisco, nas suas orientações globais sobre combate aos abusos sexuais de menores no seio da Igreja.

