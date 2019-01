Pai abusava da filha menor com consentimento da mãe

António Soares Hoje às 12:25 Facebook

Casal detido pela PJ após denúncia de familiares. Mulher saía de casa quando vítima era forçada a relações com o progenitor, ignorando pedidos de ajuda.

Durante mais de um ano, uma menor foi vítima de abusos sexuais por parte do pai, com o consentimento da mãe, e só agora encontrou forças para denunciar o caso. A Polícia Judiciária do Porto deteve ambos os progenitores. O pai já está em prisão preventiva, desde esta terça-feira, e a mulher foi proibida de ter qualquer contacto com a filha.

Os detidos, ambos com 43 anos, residiam num bairro da cidade do Porto, onde os abusos terão acontecido desde que a menor tinha 13 anos, segundo a PJ. Regularmente, sempre que lhe apetecia, o homem obrigava a filha a manter relações sexuais. Antes, voluntariamente, a mãe abandonava a residência e só regressava quando tudo já tinha terminado. "[pai e mãe] Obrigavam a vítima à prática de atos sexuais que eram consumados pelo progenitor", precisa a Judiciária, em comunicado.

Pouco depois de os abusos terem começado, a rapariga ainda contou à mãe tudo aquilo que estava a acontecer, acreditando na sua ajuda para acabar com a situação. Mas como resposta teve apenas mais silêncio.

casal em silêncio

A denúncia acabou por chegar às autoridades através de familiares aos quais a menor voltara a contar tudo. E rapidamente os inspetores da Polícia Judiciária conseguiram provas suficientes para avançar para a detenção do casal, o que aconteceu anteontem. Segundo o que o JN conseguiu apurar, ambos terão recusado falar sobre os factos pelos quais estão indiciados e que apontam para a "presumível autoria do crime de abuso sexual de menor dependente", explica a PJ.

Ontem, os suspeitos, ambos sem profissão conhecida, foram levados perante um juiz que decidiu mandar o pai para a cadeia e proibir a mãe de contactar com a filha. A menor já foi submetida a exames médico-legais, para o processo, e está a receber apoio psicológico. Deverá sair de casa e ficar ao cuidado de uma instituição de acolhimento.