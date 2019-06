Pai agrediu filha menor para a forçar a casar

Hoje às 14:17 Facebook

A Polícia Judiciária deteve na Trofa um homem fortemente indiciado por tentar forçar o casamento da filha, de 14 anos, com um rapaz também menor, recorrendo a violência física reiterada.

Em comunicado, a Diretoria do Norte da PJ sublinha que a vítima acabou por fugir da residência de família e receber acolhimento institucional e acrescenta que os factos que originaram a detenção ocorreram no princípio deste ano.

"O suspeito, com recurso a violência física reiterada, tentou o casamento forçado de uma das filhas, então com 14 anos, com um jovem da mesma etnia também menor, levando aquela a fugir da residência de família e a receber acolhimento institucional", explica a PJ/Norte.

No momento da detenção, consumada no âmbito de um inquérito-crime titulado pelo Ministério Público de Santo Tirso, o visado tinha consigo uma porção de drogas "que, pela quantidade e características apresentadas, indicia também a prática do crime de tráfico de estupefacientes".

Segundo a polícia, o detido, de 36 anos, desempregado, residente na cidade da Trofa, distrito do Porto, "possui registo policial por crimes graves e registo criminal com diversas condenações".

Está indiciado pela prática dos crimes de casamento forçado agravado, violência doméstica e tráfico de estupefacientes.

Ao princípio da tarde, aguardava ainda apresentação a um juiz de instrução criminal para fixação das medidas de coação tidas por adequadas.