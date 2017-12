Pai e filho atacaram família com catana em Lousada

Roberto Bessa Moreira Hoje às 16:16 Facebook

Discussão em café iniciou-se por motivos fúteis. Agressores são conhecidos pelo uso de armas

Pai e filho atacaram com uma catana uma outra família com a qual se envolveram, ao final da noite deste sábado, numa discussão, num café situado em Lousada. As vítimas, também pai e filho, foram transportadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, mas acabaram por, devido à gravidade dos ferimentos, ser transferidas para o Hospital São João, no Porto.

Os agressores, conhecidos na localidade pela sua agressividade e envolvimento em várias zaragatas, continuam a ser procurados pelas autoridades policiais, depois de terem fugido do local dos confrontos.

Tudo aconteceu perto da meia-noite, quando um jovem começou, por motivos fúteis, a discutir com um outro cliente do estabelecimento em que se encontrava a beber. Pouco tempo depois, o pai veio em seu auxílio e, já no exterior do café, iniciaram-se as agressões.

Nesta altura, Fernando e Carlos Silva abandonaram o espaço comercial para ir em socorro do amigo que estava a ser agredido e também se envolveram nos confrontos. Uma atitude que levou um dos agressores a agarrar numa catana e atacar Fernando e Carlos Silva com a arma branca, provocando-lhes cortes profundos em diferentes locais do corpo.

Quando bombeiros e GNR chegaram ao local, pai e filho, conhecidos por serem agressivos e recorrerem facilmente a facas e caçadeiras para atacar e ameaçar os opositores, já tinham fugido para parte incerta.

A investigação do caso está a cargo da Polícia Judiciária, que continua a tentar descobrir o paradeiro dos dois homens.