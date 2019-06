Pai mata filho com facada durante discussão em Pombal

Sandra Alves Hoje às 10:22 Facebook

Um homem de 36 anos morreu vítima de uma facada durante uma discussão com o pai, sábado à noite, numa habitação em Água Formosa, no concelho de Pombal, distrito de Leiria.

"Terá sido durante uma discussão familiar, talvez com algum excesso de álcool, que o pai deu uma única facada no filho, na zona do coração", explicou ao JN Paulo Albano, comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal.

"Ainda tentaram a reanimação" mas o homem de 36 anos "já não apresentava sinais vitais" e o óbito foi declarado no local, acrescentou. O pai da vítima estava na habitação e foi detido pela GNR.

Segundo o comandante Paulo Albano, a vítima mortal seria natural do Uzbequistão e estaria em Portugal há cerca de um mês, ao contrário do pai, que já sabia falar português.

A agressão poderá não ter sido intencional, havendo a possibilidade de a vítima se ter posto à frente numa discussão entre o pai e outro indivíduo, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial da GNR de Leiria.

O caso já está a ser investigado pela PJ de Coimbra.

O alerta para uma agressão com arma branca chegou às autoridades às 23.01 horas, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro.

Para o local foram mobilizados diversos meios, nomeadamente, uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Pombal, dois veículos do INEM e a GNR, num total de nove efetivos e quatro viaturas.