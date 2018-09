Pais acusam F.C. Penafiel de deixar jovens jogadores passar fome

Roberto Bessa Moreira 05 Junho 2018 às 01:21 Facebook

Twitter

Os pais de dois jogadores dos escalões de formação do F.C. Penafiel acusam o clube de colocar os jovens a viver numa casa sem as mínimas condições, no interior do Estádio Municipal 25 de Abril, e ainda de não lhes fornecer alimentação em quantidade e qualidade suficiente.

Os próprios atletas, de 15 e 16 anos, revelaram aos colegas e professores da Escola Secundária de Penafiel que não comiam o pequeno-almoço e o caso foi denunciado, pelo estabelecimento de ensino, à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui