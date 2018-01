Rapaz entregava aos pais o dinheiro que recebia de violador

ALEXANDRE PANDA Hoje às 00:31, atualizado às 00:42 Facebook

Idoso pagava somas de até 30 euros para abusar de menor com 14 anos.

Durante cerca de quatro anos, foi abusado por um homem, de 84 anos, que, em troca, dava ao menor somas de até 30 euros. O dinheiro seria entregue pela vítima aos pais, que foram agora constituídos arguidos pela Polícia Judiciária de Lisboa, que prendeu o idoso, residente na Lourinhã. Apesar da intervenção da PJ, o menor, com 14 anos, continua a viver com os pais, até haver uma decisão do Tribunal e Família e Menor.

