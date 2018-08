"Parecia uma bomba. Teclado do multibanco veio parar a minha casa"

Hoje às 11:40 Facebook

Rita Gonçalves acordou às 4.38 horas da madrugada com o "estrondo" de uma caixa multibanco a rebentar, do outro lado da rua, no centro de Reguengos de Monsaraz.

"Foi uma grande explosão, parecia uma bomba", disse Rita Gonçalves ao JN. Residente na rua de Évora, mesmo em frente à dependência da Caixa Geral de Depósitos, em Reguengos de Monsaraz, acordou às 4.38 horas da madrugada desta sexta-feira, com o "estrondo" do rebentamento da caixa multibanco que tinha em frente a casa.

"Com a força da explosão, a porta de minha casa abriu-se", disse Rita Gonçalves. "O teclado do multibanco veio parar aqui", acrescentou. A peça foi entretanto recolhida pela Polícia Judiciária, que esteve no local a recolher indícios, e assumiu a investigação.

O marido foi fechar a porta e por pouco não foi apanhado pelos assaltantes. No meio da nuvem de pó do extintor, que terão usado para apagar algum foco de incêndio após a explosão, Rita Gonçalves conseguiu vislumbrar um dos suspeitos, que estava armado. Diz que estavam todos vestidos de negro, não sendo capaz de os identificar.

Os suspeitos foram detidos algumas horas depois, numa operação da GNR. Depois de travados na estrada, deixaram as viaturas e fugiram a pé para uma zona de mato em Mourão. "Depois de se iniciar uma batida, foi possível deter quatro indivíduos suspeitos, os quais tinham continuado a largar algum dinheiro ao longo do itinerário de fuga", esclareceu a GNR.