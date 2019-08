Parlamento condenado por fazer contrato ilegal

Tiago Rodrigues Alves com Nuno Miguel Maia Hoje às 09:02 Facebook

Empresa contratada não cumpriu regras do procedimento. Indemnização a candidata derrotada pode duplicar custo de projeto.

A conceção do Centro Interpretativo do Parlamento foi entregue a uma empresa que não cumpriu as regras do procedimento de contratação pública por ajuste direto. Segundo o Supremo Tribunal Administrativo (STA), a proposta escolhida excedia os limites formais de descrição e não foi entregue com assinatura eletrónica qualificada. Mesmo assim, ganhou o contrato, no valor de 86 100 euros.

A decisão do STA determina que o procedimento violou a lei (Código dos Contratos Públicos) e que a Assembleia da República (AR) tem de indemnizar a concorrente preterida (Associação Acta Diurna, ligada a Luís Paixão Martins, empresário de comunicação) que exige 83 640 euros, valor que iria faturar caso lhe tivesse sido adjudicado o projeto. Isto porque o contrato foi celebrado há já mais de um ano com outra empresa consultada (do designer Francisco Providência). Agora, de acordo com a lei, será negociada uma indemnização à entidade lesada. O que significa, na prática, que a Assembleia poderá ter de duplicar os custos com o projeto.

