"Passador" de mulheres e crianças será expulso do país

Homem foi detido durante operação "Bambini", levado a cabo pelo SEF. Está indiciado pelos pelos crimes de auxílio à imigração ilegal, associação de auxilio à imigração ilegal e por falsificação de documentos

O angolano detido por tentar fazer entrar em Portugal três mulheres e outras tantas crianças de forma ilegal foi encaminhado para o Centro de Instalação Temporária do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por ordem de uma procuradora do Ministério Público. Indiciado pelos crimes de auxílio à imigração ilegal, associação de auxilio à imigração ilegal e por falsificação de documentos, o homem será expulso do país, também por decisão judicial, logo que seja possível.

A detenção do angolano aconteceu durante a operação "Bambini", levada a cabo pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) ao longo da semana passada e que controlou quatro mil passageiros, entre os quais 350 menores, que viajavam em voos provenientes de Angola.

O SEF acredita que o angolano atuava como "passador" no Aeroporto de Lisboa. Ou seja, colocava em Portugal mulheres e crianças oriundas do continente Africano sem a obrigatória documentação.

Após a detenção do "passador", as mulheres e as crianças foram acolhidas no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa e pediram asilo a Portugal.