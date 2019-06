Passageiro expulso de avião no Porto por desacatos com tripulação

JN Hoje às 17:09, atualizado às 18:01 Facebook

Um passageiro de um avião que estava estacionado no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, foi expulso, esta terça-feira, da aeronave pela PSP, depois de um desacato com a equipa de tripulantes.

De acordo com fonte oficial da PSP, o indivíduo provocou distúrbios no interior de um avião da Ryanair antes da partida e a tripulação chamou a PSP para acalmar os ânimos. O indivíduo foi então conduzido para o posto da PSP do aeroporto para ser formalmente identificado, estando a ser ponderado se iria ser ou não detido.

O incidente com o homem, de nacionalidade italiana, ocorreu às 15.26 horas.

Ainda segundo a PSP, nenhum passageiro foi ameaçado.

A ANA - Aeroportos de Portugal sublinhou "que não houve nenhum impacte nas operações que decorrem com total normalidade".