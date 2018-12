Passageiros da América do Sul detidos com droga no Aeroporto de Lisboa

Hoje às 11:36 Facebook

Droga apreendida era suficiente para 45 mil doses individuais.Produto estupefaciente estava escondido nas malas de viagem e em "bolotas" introduzidas no próprio corpo dos traficantes.

Dois homens oriundos da América do Sul foram detidos no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, depois de a Polícia Judiciária (PJ) ter detetado uma elevada quantidade de droga dissimulada numa das malas com as quais viajavam.

No espaço de poucos dias, é a segunda vez que a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ apreende droga que chegava a Portugal através de cidadãos estrangeiros que viajavam de avião. Cinco deles acabaram detidos.

Segundo a própria PJ, a detenção dos dois homens, de 24 e 44 anos, aconteceu "no quadro do controlo que regularmente é exercido sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco, tendo em vista a prevenção da introdução de produtos estupefacientes em território nacional através dos aeroportos internacionais".

Ou seja, como vinham de um voo proveniente da América do Sul, região de onde parte a maior parte da droga que chega à Europa, os passageiros foram alvo de uma revista intensa, que permitiu descobrir produto suficiente para 45 mil doses individuais de droga. O produto estupefaciente estava escondido nas malas de viagem, mas também no organismo dos próprios traficantes, que introduziram no próprio corpo algumas "bolotas" de droga.

Os detidos, acrescenta a PJ, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, "tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva".