Uma pastelaria situada em Chafé, Viana do Castelo, foi assaltada esta quinta-feira, cerca das 19 horas, por um indivíduo sob ameaça de arma de fogo.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o assaltante "roubou caixa registadora e pôs-se em fuga". Desconhece-se o valor do roubo no estabelecimento, situado na rua de Estrada Velha. A GNR está a investigar.