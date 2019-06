Patrão de colégios usa jacuzzi para "lavar" fortuna em ouro e notas

Nelson Morais Hoje às 10:11 Facebook

Quase um milhão de euros apreendidos em esconderijos numa banheira de António Calvete, investigado por branqueamento. Ex-deputado julgado em breve por burlas com contratos.

O Ministério Público e a Polícia Judiciária apreenderam "barras de ouro e notas do Banco Central Europeu, num valor que ronda os 900 mil euros", que estavam escondidas "nas paredes e no vão de um jacuzzi" do presidente do grupo de colégios privados GPS, António Calvete. Um filho deste antigo deputado do PS também foi alvo da operação de buscas, desencadeada quinta-feira e que incidiu sobre residências e empresas da zona de Pombal e Leiria, por suspeitas de lavagem de dinheiro sujo.

Os investigadores procuram provas de que António Calvete, "em data próxima" da dedução de acusação contra si no inquérito sobre os contratos de associação dos colégios GPS, "deu início a um processo de conversão de dinheiro em ouro", esclareceu ontem o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). Os factos sob investigação podem integrar, "designadamente, o crime de branqueamento" de capitais, mas o inquérito ainda não tem arguidos constituídos.