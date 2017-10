Paulo Gonçalves arguido em buscas ao Benfica

NELSON MORAIS e NUNO MIGUEL MAIA Hoje às 00:27, atualizado às 01:07 Facebook

Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD do Benfica e um dos principais homens de confiança do presidente encarnado, foi, esta sexta-feira, constituído arguido, numa operação com 28 elementos da Polícia Judiciária, num total de 10 buscas, incluindo a Luís Filipe Vieira, ao comentador Pedro Guerra, ao antigo árbitro Adão Mendes e às instalações do Estádio da Luz.

O Ministério Público refere concretamente existir, para já, um suspeito de crimes de corrupção passiva e ativa. Guerra e Vieira não foram constituídos arguidos.

O jurista Paulo Gonçalves é também advogado e essa qualidade profissional implica, em buscas para apreensão de documentos, a constituição como arguido, refere fonte oficial do clube da Luz.

No caso dos emails do Benfica, Gonçalves foi referenciado, entre vários episódios, devido à influência que poderá ter exercido para baixar uma nota ao árbitro Rui Costa pelo desempenho deste num jogo entre o F. C. Porto e o clube encarnado, na época 2013/14.

A história foi contada em junho pelo "Expresso" e assenta numa alegada conversa entre Vieira e Gonçalves, além de emails trocados com o ex-delegado da Liga Nuno Cabral, após um jogo, em 10 de maio de 2014, no qual Rui Costa teria prejudicado o Benfica.

"Paulo, devíamos participar deste artista, pois brincou com o Benfica. Temos de dar-lhe cabo da nota", terá dito Vieira a Gonçalves.

Mais tarde, Nuno Cabral enviou um email ao então diretor de conteúdos da BTV, Pedro Guerra, a informar do resultado das diligências: "Inicialmente o observador atribuiu-lhe [nota] 3,5. Com a nossa reclamação passou para 2,0", terá escrito Cabral. Para já, Paulo Gonçalves é o único arguido do processo. Sendo advogado e tendo direito ao segredo profissional, foi sujeito a buscas, no seu escritório na Luz e em casa, com um juiz, porque o MP concluiu haver "suspeita fundada da prática de crime".

A operação realizada ontem esteve prevista para julho, mas, na altura, um juiz recusou emitir os mandados de busca, alegando que o inquérito assentava em prova proibida - pelo facto de os emails suspeitos terem sido sacados por meio de pirataria informática. Ontem, as diligências mobilizaram quatro magistrados do MP e dois juízes de instrução. v

3 As buscas de ontem ao universo benfiquista surgem três dias depois de o porta-voz da equipa de advogados do clube, João Correia, ter desafiado as autoridades a fazerem-nas. "É absolutamente essencial que o Ministério Público e a Polícia Judiciária venham aqui a esta casa e verifiquem se aquilo que é divulgado pelo Porto Canal corresponde ou não à realidade", declarou João Correia, antigo secretário de Estado da Justiça, à BTV. O jurista disse que era preciso "apurar rapidamente" se os emails divulgados no Porto Canal "coincidem ou não com aquilo que existe ou pré-existe nas instalações do Benfica, isto é, nos seus computadores, no seu sistema informático".