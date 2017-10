Paulo Gonçalves constituído arguido no caso dos emails por ser advogado

JN Hoje às 20:10, atualizado às 20:29 Facebook

A SIC Notícias avançou, esta quinta-feira, que Paulo Gonçalves foi constituído arguido no caso dos emails por ser advogado.

De acordo com a estação televisiva, a condição de advogado do assessor jurídico do Benfica obriga a que este seja constituído arguido quando é alvo de buscas.

Esta quinta-feira, o Estádio da Luz foi alvo de uma operação da Polícia Judiciária, confirmada pelo Benfica. As diligências estenderam-se às residências de Luís Filipe Vieira e Paulo Gonçalves, ainda de acordo com a SIC.

Recorde-se que o diretor de comunicação do F.C. Porto, Francisco J. Marques, acusou, no programa "Universo da Bancada" do Porto Canal, o clube encarnado de influenciar o setor da arbitragem e apresentou alegadas mensagens de correio eletrónico de responsáveis encarnados.