Paz social na Bela Vista em Setúbal sem alterações apesar dos incidentes

Os três cocktails molotov lançados terça-feira de madrugada contra a esquadra da PSP no bairro social da Bela Vista, em Setúbal, não terão passado de um incidente isolado que não alterou em nada o clima de tranquilidade daquela zona.

Essa é, pelo menos, a convicção da Câmara Municipal de Setúbal, que considera o incidente ocorrido hoje de madrugada "um acontecimento isolado e fortuito, num quadro de um ambiente positivo e de normalidade que se tem vivido nos últimos anos no bairro da Bela Vista, com um grande envolvimento do município e dos moradores".

Contactada pela agência Lusa, fonte do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Setúbal referiu, no entanto, que a autarquia "vai continuar a acompanhar este processo com toda a atenção".

Segundo fonte policial, os elementos de serviço na esquadra da Bela Vista não conseguiram ver quem lançou os cocktails e limitaram-se a apagar as chamas provocadas pelos três artefactos lançados, cerca das 3.00 horas, contra a esquadra da Bela Vista.

As chamas acabaram por se propagar a uma viatura policial e a uma viatura civil, pertencente a um agente da PSP, mas foram extintas rapidamente pela intervenção dos elementos de serviço naquela esquadra, não tendo sido necessária a intervenção dos bombeiros.

A PSP diz não ter, pelo menos por enquanto, elementos que permitam relacionar o incidente ocorrido na esquadra da Bela Vista com a manifestação e os desacatos ocorridos segunda-feira em Lisboa, em protesto contra a alegada violência policial no bairro da Jamaica, no Seixal, durante uma ocorrência no passado fim de semana.

Hoje de manhã, no bairro da Bela Vista, o ambiente era de perfeita normalidade, não obstante a concentração de algumas dezenas de pessoas nas imediações da esquadra da polícia, algumas atraídas pelo aparato provocado pela presença da comunicação social.